Валиева возобновит карьеру, но не у Тутберидзе

Источник:
Sibnet.ru
230 0
Камила Валиева
Фото: © телеграм-канал Камилы Валиевой

Фигуристка Камила Валиева, попавшая в допинг-скандал, после завершения дисквалификации планирует возобновить спортивную карьеру, но будет тренироваться в школе Татьяны Навки у тренера Светланы Соколовской.

О том, что Валиева намерена вернуться в большой спорт под руководством тренера Соколовской в школе Навки, сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

«Камила приходит к Соколовской. Конечно, для нашей академии и ледового дворца это замечательная новость. Мы рады! Будем всячески помогать, поддерживать и курировать», — подтвердила Навка Sport24.

Валиевой 19 лет. Громкий допинг-скандал с ее участием разразился на Олимпиаде-2022 в Пекине. Выяснилось, что в ее пробе с чемпионата России, прошедшего в декабре 2021 года, было запрещенное вещество триметазидин.

Фигуристку дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (с 25 декабря 2021 года). После решения CAS фигуристка потеряла золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. Сборной России вместо золота присудили бронзу командного турнира Олимпиады в Пекине.

Валиева может приступать к тренировкам с 25 октября, за два месяца до даты окончания срока дисквалификации. До допинг-скандала она занималась в группе Этери Тутберидзе. Во время отстранения участвовала в ледовых шоу Навки.

Соколовская известна по работе с Марком Кондратюком, Александрой Трусовой, Александром Самариным и Софьей Самоделкиной. Весной она перешла из ЦСКА в школу Навки.

