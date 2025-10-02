Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября выступит с важной речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.

Главное событие будет, «когда приедет президент Путин, я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем вопросов и ответов нашего президента», — сказал РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина запланировано «крупное выступление».

В 2024 году Путин также выступал на пленарной сессии клуба «Валдай». В частности, он заявил, что не хотел бы, чтобы Россия возвращалась на путь, которым шла до 2022 года.

Тема заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В заседании принимают участие 140 участников из 42 стран, включая Россию, США, Китай, Германию, Великобританию, Индию, Иран, Казахстан.

