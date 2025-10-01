ЦБ предложил выбрать новые символы для 500-рублевой банкноты

Центральный банк России предложил жителям страны выбрать символы, которые разместят на лицевой и оборотной сторонах новой банкноты номиналом 500 рублей. Голосование запущено на сайте регулятора.
Новая 500-рублевая купюра посвящена Пятигорску и всему Северо-Кавказскому федеральному округу. Банкноту образца 1997 года украшали виды Архангельска.
Лицевую сторону новой купюры украсит одна из достопримечательностей Пятигорска:
- Академическая (Елизаветинская) галерея
- Беседка «Эолова арфа»
- Гора Бештау
- Гора Машук
- Лермонтовская галерея
- Скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей
Претендентами на размещение на оборотной стороне стали 16 достопримечательностей СКФО:
- Башенный комплекс Вовнушки (Республика Ингушетия)
- Башенный комплекс Эрзи (Республика Ингушетия)
- Большой азимутальный телескоп (Карачаево-Черкесская Республика)
- Гора Эльбрус
- Горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесская Республика)
- Грозный-Сити (Чеченская республика)
- Дербентская крепость (Республика Дагестан)
- Картинная галерея (Карачаево-Черкесская Республика)
- Нарзанная галерея (Ставропольский край)
- Национальная библиотека Чеченской республики им. А. А. Айдамирова (Чеченская республика)
- Памятник Матери (Республика Ингушетия)
- Северо-Кавказская государственная филармония им. В. И. Сафонова (Ставропольский край)
- Скульптура «Фатима, держащая солнце» (Республика Северная Осетия — Алания)
- Художественный музей им. Махарбека Туганова (Республика Северная Осетия — Алания)
- Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская Республика)
- Чиркейская ГЭС (Республика Дагестан)
Символы были отобраны консультативным советом по банкнотами, в который входят 15 человек. Среди них, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Онлайн-голосование продлится до 14 октября.