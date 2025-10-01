ЦБ предложил выбрать новые символы для 500-рублевой банкноты

Центральный банк России предложил жителям страны выбрать символы, которые разместят на лицевой и оборотной сторонах новой банкноты номиналом 500 рублей. Голосование запущено на сайте регулятора.

Новая 500-рублевая купюра посвящена Пятигорску и всему Северо-Кавказскому федеральному округу. Банкноту образца 1997 года украшали виды Архангельска.

Лицевую сторону новой купюры украсит одна из достопримечательностей Пятигорска:

Академическая (Елизаветинская) галерея

Беседка «Эолова арфа»

Гора Бештау

Гора Машук

Лермонтовская галерея

Скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей

Претендентами на размещение на оборотной стороне стали 16 достопримечательностей СКФО:

Башенный комплекс Вовнушки (Республика Ингушетия)

Башенный комплекс Эрзи (Республика Ингушетия)

Большой азимутальный телескоп (Карачаево-Черкесская Республика)

Гора Эльбрус

Горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесская Республика)

Грозный-Сити (Чеченская республика)

Дербентская крепость (Республика Дагестан)

Картинная галерея (Карачаево-Черкесская Республика)

Нарзанная галерея (Ставропольский край)

Национальная библиотека Чеченской республики им. А. А. Айдамирова (Чеченская республика)

Памятник Матери (Республика Ингушетия)

Северо-Кавказская государственная филармония им. В. И. Сафонова (Ставропольский край)

Скульптура «Фатима, держащая солнце» (Республика Северная Осетия — Алания)

Художественный музей им. Махарбека Туганова (Республика Северная Осетия — Алания)

Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская Республика)

Чиркейская ГЭС (Республика Дагестан)

Символы были отобраны консультативным советом по банкнотами, в который входят 15 человек. Среди них, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Онлайн-голосование продлится до 14 октября.



