ЦБ предложил выбрать новые символы для 500-рублевой банкноты

Источник:
Sibnet.ru
172 1
Фото: © cbr.ru

Центральный банк России предложил жителям страны выбрать символы, которые разместят на лицевой и оборотной сторонах новой банкноты номиналом 500 рублей. Голосование запущено на сайте регулятора.

Новая 500-рублевая купюра посвящена Пятигорску и всему Северо-Кавказскому федеральному округу. Банкноту образца 1997 года украшали виды Архангельска.

Лицевую сторону новой купюры украсит одна из достопримечательностей Пятигорска:

  • Академическая (Елизаветинская) галерея
  • Беседка «Эолова арфа»
  • Гора Бештау
  • Гора Машук
  • Лермонтовская галерея
  • Скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей

Претендентами на размещение на оборотной стороне стали 16 достопримечательностей СКФО:

  • Башенный комплекс Вовнушки (Республика Ингушетия)
  • Башенный комплекс Эрзи (Республика Ингушетия)
  • Большой азимутальный телескоп (Карачаево-Черкесская Республика)
  • Гора Эльбрус
  • Горнолыжный курорт Домбай (Карачаево-Черкесская Республика)
  • Грозный-Сити (Чеченская республика)
  • Дербентская крепость (Республика Дагестан)
  • Картинная галерея (Карачаево-Черкесская Республика)
  • Нарзанная галерея (Ставропольский край)
  • Национальная библиотека Чеченской республики им. А. А. Айдамирова (Чеченская республика)
  • Памятник Матери (Республика Ингушетия)
  • Северо-Кавказская государственная филармония им. В. И. Сафонова (Ставропольский край)
  • Скульптура «Фатима, держащая солнце» (Республика Северная Осетия — Алания)
  • Художественный музей им. Махарбека Туганова (Республика Северная Осетия — Алания)
  • Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская Республика)
  • Чиркейская ГЭС (Республика Дагестан)

Символы были отобраны консультативным советом по банкнотами, в который входят 15 человек. Среди них, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Онлайн-голосование продлится до 14 октября.


Экономика #Деньги
