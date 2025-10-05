НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Доказана связь между отсутствием секса и развитым интеллектом

Источник:
«Газета.ру»
337 2
Девушка за работой
Фото: © Freepik.com

Люди, не имеющие сексуального опыта, в среднем отличаются более высоким уровнем интеллекта, к такому выводу пришли исследователи из Амстердамского университета, проанализировав данные более 400 тысяч человек.

«Наши результаты подтверждают стереотип: интеллектуально успешные, но менее уверенные в социальных контактах люди чаще остаются без сексуального опыта», — отметили авторы работы.

Генетический анализ показал: около 15% различий в сексуальном опыте объясняются наследственностью. Причем гены, связанные с интеллектуальными способностями и успешностью в обучении, часто совпадали с генами, ассоциированными с отсутствием секса, приводит «Газета.ру» отчет исследователей, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПеречислены шесть роковых ошибок в сексе

Ученые считают, что речь идет не об одном «гене воздержания», а о множестве небольших влияний. В совокупности они формируют тенденцию: более умные люди чаще оказываются без сексуального опыта — по собственному выбору или из-за сложностей в отношениях.

При этом у мужчин без сексуального опыта чаще наблюдалась меньшая физическая сила, а у обоих полов — чувство одиночества и социальная изоляция. В то же время такие люди реже злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

Еще по теме
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
Можно ли «разбить» сердце на самом деле
Раскрыт простой способ улучшить качество секса
Как распознать ложь по методикам ФБР
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин заявил, что поставку Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Вучич заявил о  подготовке европейских стран к войне
Премьер Грузии обвинил в беспорядках в Тбилиси посла ЕС
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Процент сбитых Украиной российских ракет достиг минимума
28
Женщина впервые будет премьер‑министром Японии
25
Число пользователей Max выросло на 10 млн за месяц
19
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
17
Путин назвал СВО «праведной битвой»