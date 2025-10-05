Доказана связь между отсутствием секса и развитым интеллектом

Люди, не имеющие сексуального опыта, в среднем отличаются более высоким уровнем интеллекта, к такому выводу пришли исследователи из Амстердамского университета, проанализировав данные более 400 тысяч человек.

«Наши результаты подтверждают стереотип: интеллектуально успешные, но менее уверенные в социальных контактах люди чаще остаются без сексуального опыта», — отметили авторы работы.

Генетический анализ показал: около 15% различий в сексуальном опыте объясняются наследственностью. Причем гены, связанные с интеллектуальными способностями и успешностью в обучении, часто совпадали с генами, ассоциированными с отсутствием секса, приводит «Газета.ру» отчет исследователей, опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Перечислены шесть роковых ошибок в сексе

Ученые считают, что речь идет не об одном «гене воздержания», а о множестве небольших влияний. В совокупности они формируют тенденцию: более умные люди чаще оказываются без сексуального опыта — по собственному выбору или из-за сложностей в отношениях.

При этом у мужчин без сексуального опыта чаще наблюдалась меньшая физическая сила, а у обоих полов — чувство одиночества и социальная изоляция. В то же время такие люди реже злоупотребляли алкоголем и наркотиками.