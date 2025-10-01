Российская армия поразила судоремонтный завод под Одессой

Российские войска поразили судоремонтный завод в Измаиле в Одесской области, где находились военные катера, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Измаил: удар по портовой инфраструктуре. <...> Удар пришелся на территорию судоремонтного завода. Ранее отмечалось прибытие со стороны Румынии нескольких военных катеров темного цвета, а также переоборудование украинских сторожевых катеров для выполнения боевых задач», — сказал РИА Новости Лебедев.

По данным подпольщиков, на заводе восстанавливают катера, модернизируют их под военные операции и готовят экипажи.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.