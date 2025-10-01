Стубб заявил, что Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work
Президент Соединенных Штатов Дональд перешел по отношению к России от политики «пряника» к «кнуту», заявил президент США Александр Стубб.
По мнению финского президента, действия Вашингтона говорят о решимости США усилить давление на Россию. «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут»,— сказал Стубб в интервью
Президент Франции также упомянул стратегическую важность вступления Украины в Евросоюз и поддержал идею использования замороженных российских активов для выдачи кредитов Киеву Politico.
Ранее Стубб отметил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией. По его словам, западные страны должны сохранять спокойствие, выстраивать защиту и не реагировать остро на различные заявления российских политиков.