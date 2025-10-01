Президент Соединенных Штатов Дональд перешел по отношению к России от политики «пряника» к «кнуту», заявил президент США Александр Стубб.

По мнению финского президента, действия Вашингтона говорят о решимости США усилить давление на Россию. «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут»,— сказал Стубб в интервью

Президент Франции также упомянул стратегическую важность вступления Украины в Евросоюз и поддержал идею использования замороженных российских активов для выдачи кредитов Киеву Politico.

Ранее Стубб отметил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией. По его словам, западные страны должны сохранять спокойствие, выстраивать защиту и не реагировать остро на различные заявления российских политиков.

Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром»