Эксперт объяснил опасность входящих переводов на карту

«Прайм»
Переводы от неизвестных отправителей могут быть частью мошеннической схемы и опасны, предупредил директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«Схем много, но все они построены на сценарии "верните платеж как можно быстрее". Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Такие переводы могут использовать как элемент для отмывания средств, шантажа и запугивания. Обеспечить полный запрет на входящие переводы невозможно, это делается только частичных. Например, можно отключить перевод на номер телефона в Системе быстрых платежей. Но переводы по другим каналам все равно могут приходить.

«Большинство схем используют методы социальной инженерии и направлены на создание у потенциальной жертвы не только чувства доверия, но и прежде всего необходимости срочного принятия решения. Нельзя этому поддаваться и действовать в суматохе, возьмите время на обдумывание», — посоветовал Мехтиев.

Эксперт добавил, что наиболее надежный способ защитить свои персональные данные — это ввести самозапрет на кредиты и займы. А уберечь близких можно с помощью сервиса «вторая рука», когда есть второй человек, которому доверен контроль за операциями.

Зачем цифровой рубль потребителю

