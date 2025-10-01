Хачанов и Рублев проиграли в финале China Open-2025

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили в финале Открытого чемпионата Китая в мужском парном разряде.

Соперниками россиян в финале стали Харри Хелиоваара (Финляндия) и Анри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 8:10.

За второе место на турнире в Пекине Хачанов и Рублев получат 300 рейтинговых очков и призовые в размере 131 560 долларов. Общий призовой фонд турнира составляет более четырех миллионов долларов.

Открытый чемпионат Китая традиционно проводится осенью на хардовых кортах. Он относится к категории ATP 500 и WTA 1000.