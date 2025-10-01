НАВЕРХ

Мадридский «Реал» разгромил «Кайрат» в Алматы

Фото: © realmadrid.com

Мадридский «Реал» в Алматы разгромил местный «Кайрат» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Голы в этом матче были забиты исключительно в ворота казахстанского клуба, которые защищал 18-летний вратарь Шерхан Калмурза. На 25 минуте счет открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. В начале второго тайма француз сделал дубль, а на 73 минуте оформил хет-трик, после чего был заменен.

В концовке встречи «сливочные» довели счет до разгромного: отличились Эдуарду Камавинга и Брахим Диас.

«Кайрат» в общей сложности владел мячом на протяжении 33% игрового времени и смог нанести четыре удара в створ ворот, которые защищал Тибо Куртуа.

Следующий матч Лиги чемпионов «Кайрат» проведет дома 21 октября против кипрского «Пафоса». «Реал» 22 октября сыграет в Мадриде с «Ювентусом».

ФИФА хочет изменить правила исполнения пенальти

Алматинский «Кайрат» пробился в общий раунд Лиги чемпионов впервые в истории. Помимо «Реала», соперниками казахстанского клуба на этом этапе стали «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».


Спорт #Футбол
