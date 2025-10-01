Продававшая поместье Элвиса Пресли мошенница получила срок

Федеральный суд Мемфиса (штат Теннесси, США) признал местную жительницу Лизу Финдли виновной в попытке обмануть наследников Элвиса Пресли и продать его поместье Грейсленд. Ее приговорили к четырем годам и девяти месяцам тюрьмы.

Финдли от имени трех разных людей она связалась с наследниками и заявила, что дочь певца Лиза Мария Пресли перед смертью в январе 2023 года взяла кредит в 3,8 миллиона долларов у частного кредитора и представила Грейсленд в качестве залога, пишет The Guardian.

Мошенница добавила, что продаст Грейсленд на аукционе, если семья Пресли не заплатит ей 2,85 миллиона долларов для урегулирования претензий. Финдли сфальсифицировала нужный пакет документов и напечатала в местной газете объявление о том, что уже назначен аукцион.

У внучки Элвиса Пресли Даниэль Райли Кио эта история вызвала подозрения, и она обратилась в суд, который наложил запрет на якобы готовящийся аукцион. Экспертиза определила, что документы Финдли фальшивые. Следователи удивились, что мошенница своей целью выбрала очень известное поместье, аукцион по продаже которого привлек бы общественное внимание.

По данным следствия, Финдли занималось мошенничествами и раньше, но не в таком масштабе. Финдли признала себя виновной и просила о нисхождении, поскольку семья Пристли не пострадала. Но судья Джон Фаулкс решил, что продажа имения стала бы «вопиющим беззаконием» и назначил Финдли максимальный срок.