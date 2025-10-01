Adobe представила версию Premiere для iOS

Американская компания Adobe выпустила мобильную версию популярной монтажной программы Premiere для iPhone и iPad.

Приложение позволяет редактировать видео, использовать эффекты замедления и ускорения, делать цветокоррекцию и экспортировать ролики без водяных знаков. Также пользователи могут применять ряд ИИ-инструментов: автоматические субтитры, изменение фона, удаление отдельных объектов в кадре, а также закадровую озвучку «студийного качества».

Premiere для iOS можно скачать бесплатно, однако нейросетевые инструменты Adobe Firefly будут доступны только за отдельную плату. Приложение займет 124,6 мегабайт на внутреннем хранилище устройства. Для работы с ним потребуется iOS 17.0 или более поздняя версия.

