НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Adobe представила версию Premiere для iOS

Источник:
Sibnet.ru
220 1
Фото: © Adobe Inc.

Американская компания Adobe выпустила мобильную версию популярной монтажной программы Premiere для iPhone и iPad.

Приложение позволяет редактировать видео, использовать эффекты замедления и ускорения, делать цветокоррекцию и экспортировать ролики без водяных знаков. Также пользователи могут применять ряд ИИ-инструментов: автоматические субтитры, изменение фона, удаление отдельных объектов в кадре, а также закадровую озвучку «студийного качества».

Premiere для iOS можно скачать бесплатно, однако нейросетевые инструменты Adobe Firefly будут доступны только за отдельную плату. Приложение займет 124,6 мегабайт на внутреннем хранилище устройства. Для работы с ним потребуется iOS 17.0 или более поздняя версия.

Veed представил ИИ-склейки для монтажеров

Первая версия программы для видеомонтажа Adobe Premiere вышла в 1991 году. В 2003 была представлена версия Pro. Этот софт, наряду с Avid и Final Cut, используют многие профессиональные кино- и телестудии по всему миру.
Еще по теме
Принятие студентами традиционных ценностей оценят через приложение
Минцифры направит 8,3 млрд рублей на импортозамещение софта
Wildberries запустил сервис «WB Книги»
«Аврора Браузер» получил менеджеры паролей и загрузок
смотреть все
Хайтек #Софт #Нейросети
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
2834
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
3431
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
22547
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
39315
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
128295
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
126814
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
159980
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
150350
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2749375
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
176144
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

"...от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую...

D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

Dima L

Агась, охотнА верим Скорее всего это чтоб ручки по 66 666,66р. за штуку покупать