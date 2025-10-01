НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Власти Филиппин пригласят Путина на саммит АСЕАН в 2026 году

Источник:
РИА Новости
256 1
Владимир Путин на саммите АСЕАН-Россия в Сочи, в 2016 году
Владимир Путин на саммите АСЕАН-Россия в Сочи, в 2016 году
Фото: Kremline.ru / CC BY 4.0

Власти Филиппин собираются отправить приглашение на саммит АСЕАН президенту России Владимиру Путину и рассчитывают на его согласие, рассказал посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

«В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу», — цитирует Байлена агентство РИА Новости.

Но его словам, в России уже побывали четыре президента Филиппин, а ответного визита главы России пока не было.

В 2025 году саммит АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) пройдет в октябре в столице Малайзии Куала-Лумпуре. На встречу приглашались президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, но подтверждения визита с их стороны не было.

Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Еще по теме
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
Россия стала председателем Совета Безопасности ООН
«Визави Путина» покинет Белый дом
СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
46
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны