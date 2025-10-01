Власти Филиппин пригласят Путина на саммит АСЕАН в 2026 году

Владимир Путин на саммите АСЕАН-Россия в Сочи, в 2016 году

Власти Филиппин собираются отправить приглашение на саммит АСЕАН президенту России Владимиру Путину и рассчитывают на его согласие, рассказал посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

«В следующем году Филиппины будут председательствовать в АСЕАН. По протоколу мы, конечно, снова пригласим российского президента на сессию АСЕАН с партнерами по диалогу», — цитирует Байлена агентство РИА Новости.

Но его словам, в России уже побывали четыре президента Филиппин, а ответного визита главы России пока не было.

В 2025 году саммит АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) пройдет в октябре в столице Малайзии Куала-Лумпуре. На встречу приглашались президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, но подтверждения визита с их стороны не было.