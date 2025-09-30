НАВЕРХ
Ушел из жизни актер из комедии «Три плюс два» Геннадий Нилов

Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов (на переднем плане) в комедии «Три плюс два»
Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов (на переднем плане)
Фото: © кадр из фильма «Три плюс два»

Актер театра и кино Геннадий Нилов умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Его наиболее известная роль — физик Сундуков из комедии «Три плюс два».

«29 сентября 2025 года, за два дня до своего 89-летия, ушёл из жизни член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Нилов Геннадий Петрович», — говорится в сообщении.

Геннадий Нилов родился в 1936 году в Луге. В девять лет он попал в массовку фильма «Подвиг разведчика», главную роль в котором играл его дядя Павел Кадочников. На четвертом курсе актерского факультета Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского снялся в эпизодах фильмов «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».

После института Нилова приняли в штат киностудии «Ленфильм», где он сразу получил главную роль молодого изобретателя Ивана Кондакова в фильме «Человек с будущим».

Самой узнаваемой работой Геннадия Нилова стала роль физика Степана Сундукова в комедии «Три плюс два». Партнерами актера по съемочной площадке были Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева и Наталья Кустинская.

Геннадий Нилов отец народного артиста России Алексея Нилова, известного ролью Андрея Ларина в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела».

Культгид #Кинематограф
