NASA решило построить на Луне деревню

Daily Mail
Лунная деревня
Фото: © NASA

Американское космическое агентство NASA к 2035 году собралось построить на Луне деревню, в которой смогут постоянно жить люди, заявил глава агентства Шон Даффи.

NASA в течение следующего десятилетия хочет создать на Луне не просто станцию, а целую деревню с людьми, приводит Daily Mail слова Даффи, сказанные им на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее.

Глава американского космического агентства отметил, что в лунной деревне будут созданы все условия для постоянной жизни людей. Предполагается, что ее построят из материалов, найденных на поверхности Луны. Энергией ее питать будет ядерный реактор.

В феврале 2026 года NASA планирует запустить миссию «Артемида-II» и отправить четырех астронавтов в первый за 50 лет полет на Луну.

Как американцы слетали на Луну. ФОТО

Наука #Космос
