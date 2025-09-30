Пенсии в России проиндексируют досрочно

Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января на уровень выше инфляции, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — говорится в сообщении.

Так индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей, и составит 27,1 тысячи рублей. Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%, уточнила пресс-служба Минтруда.

В ведомстве добавили, что на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей.

Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат