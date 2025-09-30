«Визави Путина» покинет Белый дом

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, ведший переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, покинет свой пост в Белом доме до конца года, пишет Times of Israel со ссылкой на источники в окружении переговорщика.

Уиткофф, который был представителем Трампа на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и на Украине, выполняет функции специального государственного служащего. Срок его полномочий ограничен примерно 130 днями, хотя продление срока возможно.

Тем не менее, как рассказали источники, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года. Его уход тем более вероятен, что прорыв в мирном урегулировании в Газе стал близок после того, как Трамп объявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение.

Собеседники издания отметили, что если сделка по Газе будет заключена, Уиткофф «изящно уйдет».

На решение могли повлиять имиджевые риски. В августе Уиткоффа критиковали за нарушение протокола на встрече с Путиным, куда посланник Трампа прибыл без переводчика и стенографа. СМИ сообщали, что это вызвало искажения в докладах и замешательство в администрации США.

