Прокуроры потребовали 11 лет тюрьмы для нераскаявшегося Пи Дидди

Источник:
Sibnet.ru
278 1
Пи Дидди (Шон Комбс)
Фото: Reckless Dream Photography / CC BY 2.0

Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) должен отправиться в тюрьму на 11 лет, к назначению такого наказания для «нераскаявшегося» музыканта призвали прокуроры федерального судью Нью-Йорка.

«Совершенные им преступления носят серьезный характер и по многим делам влекли за собой наказание в виде лишения свободы сроком более десяти лет для обвиняемых, которые, как и Шон Комбс, прибегали к насилию и запугивали других», — приводит AP ходатайство прокуроров.

Они назвали Комбса «нераскаявшимся» и заявили, что тот признавал акты насилия и жестокого обращения на протяжении всего суда, но «невероятно, ... теперь он утверждает, что его жертвы должны взять на себя вину». Прокуроры просят приговорить мужчину к не менее 135 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч долларов.

Пи Дидди арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПи Дидди назвали заказчиком убийства Тупака Шакура

В начале июля суд присяжных оправдал Комбса по наиболее серьезным обвинениям, в том числе в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета, которые могли бы привести к пожизненному заключению, однако признал рэпера виновным в перевозке женщин для занятия проституцией.

Адвокаты рэпера 23 сентября призвали судью назначить Комбсу 14-месячный срок, утверждая, что судья не должен учитывать доказательства жестокого обращения Комбса со своими бывшими подругами. В начале августа сторона защиты подтвердила, что попросила президента США Дональда Трампа о помиловании.

Ожидается, что федеральный судья Арун Субраманян вынесет приговор рэперу 3 октября.

Культгид #Светская хроника #Громкое дело
