Кому повысят зарплаты с 1 октября

Sibnet.ru
Зарплаты отдельных категорий работников государственных организаций, военных, силовиков, некоторых юристов и преподавателей c 1 октября выросли на 7,6%.

По данным телеграм-канала «Госуслуги», индексация коснулась следующих категорий бюджетников:

  • зарплат работникам бюджетной сферы;
  • окладов военнослужащих (как контрактников, так и срочников); работников силовых структур (Росгвардия, МВД, ФСИН) и таможенных органов;
  • окладов федеральных госслужащих и дипломатов;
  • вознаграждений адвокатам по назначению;
  • вознаграждений преподавателям юридических дисциплин — членам экзаменационной комиссии.

Изначально планировалось повышение на 4,5%, но из-за более высокого, чем ожидалось, уровня инфляции коэффициент увеличен. По данным на август 2025 года, официальный уровень инфляции в России составил 8,14%.

Помимо выплат бюджетникам, с 1 октября также на 7,6% проиндексированы пенсии военных и бывших сотрудников силовых ведомств.

