Российские войска формируют котел вокруг подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сражающихся под Купянском Харьковской области, сообщил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой

«У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы, которые были у Зеленского, чтобы хоть как-то остановить обвал фронта. Купянск уже взят в клещи, там образовывается "котел"», — сказал Липовой «Аргументам и фактам».

По словам генерала, «Киев сейчас будет вытаскивать оттуда в первую очередь всех офицеров НАТО».

Ранее сообщалось, что на купянском направлении ликвидировали девять офицеров НАТО — это были военные из США, Швеции, Польши, Южной Кореи, Австралии, Франции, Италии и Нидерландов. На Украине они выдавали себя за волонтеров.

