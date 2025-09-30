Киевский режим перед лицом неотвратимого поражения готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания «большой войны», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация», — сказано в сообщении.

По данным российской разведки, на этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами.

Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из «Легиона "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и белорусского «полка им. К. Калиновского» (признан в Республике Беларусь террористической организацией), уточнили в пресс-бюро СВР.

Предполагается, что после «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, говорится в сообщении.

«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России. Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны"», — отметили в СВР.