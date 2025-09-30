НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СВР заявила о подготовке Украиной резонансной провокации

Источник:
Sibnet.ru
313 3

Киевский режим перед лицом неотвратимого поражения готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания «большой войны», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация», — сказано в сообщении.

По данным российской разведки, на этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии. Сценарий провокации разработан Главным управлением разведки МО Украины совместно с польскими спецслужбами.

Кандидаты для участия в инсценировке подобраны. Это воюющие на стороне ВСУ боевики из «Легиона "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и белорусского «полка им. К. Калиновского» (признан в Республике Беларусь террористической организацией), уточнили в пресс-бюро СВР.

Лавров предостерег Украину от попыток «состряпать провокацию»

Предполагается, что после «выявления и нейтрализации» ДРГ польскими силовиками члены группы выступят перед СМИ и дадут признательные показания, изобличающие Россию и Белоруссию в попытке дестабилизации обстановки в Польше, говорится в сообщении.

«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России. Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания "большой войны"», — отметили в СВР.


Тема: Военная операция на Украине
Путин назвал СВО «праведной битвой»
Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (3)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
43
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны