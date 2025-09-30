«Симпсоны в кино» получат сиквел через 20 лет после премьеры

Персонажи мультсериала «Симпсоны» станут героями второго полнометражного анимационного фильма. Сиквел выйдет на экраны, спустя 20 лет после премьеры первых «Симпсонов в кино».

Производством картины занимается принадлежащая Disney студия 20th Century. Подробности сюжета продолжения пока держатся в секрете. Известно, что новые «Симпсоны» заменят в прокате безымянный проект Marvel, который был исключен из расписания студии, пишет Variety.

Фильм выйдет в прокат 23 июля 2027 года. Официальный слоган картины гласит: «Гомер возвращается за добавкой!».

Оригинальные «Симпсоны в кино» вышли летом 2007 года и собрали в мировом прокате 536 миллионов долларов при бюджете в 75 миллионов.

Анимационный ситком Мэтта Гроунинга является самым продолжительным мультсериалом на телевидении. Он продлен уже на 40 сезон, выход которого в эфир запланирован на 2028 год.



