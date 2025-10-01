Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций со среды, 1 октября на месяц перешло к России. Российские представители намерены поставить вопрос о соблюдении устава ООН и реформе международной организации.

«На наше председательство приходится юбилейная дата — 24 октября, день образования Организации Объединенных Наций. Мы в этот день планируем провести специальное заседание. Не для того, чтобы опять выражать поддержку тем принципам, которые были заложены отцами-основателями в Устав организации, а чтобы посмотреть, как эти принципы сегодня должны выполняться», — заявил в ходе выступления на Генассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что ООН была создана как ответ на трагедию Второй мировой войны и должна оставаться «маяком международного сотрудничества». По его словам, проблема заключается не в самих нормах устава, а в том, что их не соблюдают.

Россия также настаивает на реформе Совбеза ООН. Нынешний баланс сил в мире не отражен в структуре ООН. Москва призывает к демократизации Совбеза путем расширения представленности Азии, Африки и Латинской Америки.

Совет Безопасности ООН несет ответственность за поддержание мира и международной безопасности, а подчиняться его решениям обязаны все страны — члены ООН. Совбез состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Каждый из пяти обладает правом вето.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство страны в СБ длится в течение одного календарного месяца.