НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД заявил о массовых нарушениях на выборах в Молдавии

Источник:
Sibnet.ru
233 3
Флаг Молдавии
Фото: Aerra Carnicom / CC BY-SA 4.0

Проведение парламентских выборов в Молдавии сопровождалось массовыми нарушениями со стороны властей страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров... всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах», — сказала ТАСС Захарова.

Она обратила внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила, что президент Молдавии Майя Санду «на штыках» привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности».

Проевропейская партия «Действие и солидарность» (Partidul Actiune si Solidaritate, PAS), основанная действующим президентом Майей Санду, одержала победу на парламентских выборах в Молдавии. Она набрала 50,03% голосов.

Еще по теме
Орбан заявил о победе России над Украиной
Истек срок ультиматума Израиля движению «Хамас»
Венгрия призвала Украину отказаться от территорий в обмен на мир
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Почему птицы летают клином
Обсуждение (3)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

"...от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую...

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...

Spectre32

Ну а откуда больше бабосов взять как не с народа))