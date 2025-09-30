МИД заявил о массовых нарушениях на выборах в Молдавии

Проведение парламентских выборов в Молдавии сопровождалось массовыми нарушениями со стороны властей страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров... всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах», — сказала ТАСС Захарова.

Она обратила внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила, что президент Молдавии Майя Санду «на штыках» привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности».

Проевропейская партия «Действие и солидарность» (Partidul Actiune si Solidaritate, PAS), основанная действующим президентом Майей Санду, одержала победу на парламентских выборах в Молдавии. Она набрала 50,03% голосов.