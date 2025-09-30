НАВЕРХ
Арестовано имущество судьи Верховного суда и более 20 его близких

ТАСС
Виктор Момотов
Фото: © телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Останкинский суд Москвы арестовал на все имущество судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова и 21 близкого ему человека. Всего Генпрокуратура требует изъять у них имущества на 9 миллиардов рублей.

«Суд принял обеспечительные меры и наложил арест на все имущество Момотова, его матери и еще 21 аффилированного с ним лица, включая его компаньонов Андрея и Ивана Марченко», — цитирует ТАСС источник.

Суд арестовал объекты недвижимости, которые подлежат изъятию в доход государства. Речь идет о гостинице «Вологда» и почти 100 объектах, зарегистрированных на обоих Марченко.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на компаньонов Марченко.

Полмиллиарда рублей изымают у главного кадровика Минобороны
ЧП #Громкое дело
