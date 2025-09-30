Путин назвал СВО «праведной битвой»

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине праведной битвой в обращении в честь Дня воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.

По словам Путина, миллионы жителей «самостоятельно и свободно определили свое будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда».

«Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», — сказал президент в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

ДНР и ЛНР объявили о независимости летом 2014 года. Президент РФ 21 февраля 2022 года признал их суверенитет, а 24 февраля началась СВО. Российские войска взяли под контроль территории Запорожской и Херсонской областей, где создали военно-гражданские администрации.

С 23 по 27 сентября 2022 года на территории новых субъектов прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Результаты показали подавляющее большинство голосов «за»: ДНР — 99,2%, ЛНР — 98,4%, Запорожская область — 93,1%, Херсонская область — 87%.

Путин утвердил вступление новых субъектов в состав РФ 30 сентября 2022 года, в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания международных договоров.