НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Новый вид хищного динозавра мегараптора нашли в Аргентине

Источник:
Nature Communications
183 0
Реконструкция динозавра joaquinraptor casali
Реконструкция динозавра joaquinraptor casali
Фото: ©

Палеонтологи нашли останки нового вида динозавра семейства мегарапторов — одного из главных хищников Южной Америки порядка 70 миллионов лет назад. В челюстях ящера ученые обнаружили кость крокодила.

Палеонтологи нашли в аргентинской провинции Чубут хорошо сохранившиеся части черепа, конечностей, ребер и позвонков динозавра. Новый вид назвали joaquinraptor casali, эти животные достигали семи метров в длину и весили более тонны, говорится в публикации журнала Nature Communications. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выглядел самый большой динозавр

Семейство мегарапторов отличалось мощными передними конечностями с крупными когтями. Эти динозавры мало изучены из-за фрагментарности обнаруженных останков. Находка частично сочлененного скелета важна для реконструкции этого вида. 

Ученые считают, что на момент гибели в возрасте около 19 лет динозавр еще не был взрослой особью. А найденная в челюстях кость крокодила проясняет его пищевое поведение.

Браконьеры нашли нового птицеподобного динозавра
Еще по теме
Можно ли «разбить» сердце на самом деле
Почему птицы летают клином
Найден полицейский свисток возрастом более 3 тысяч лет
Доспехи из конских копыт делали древние кочевники Евразии
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал СВО «праведной битвой»
Орбан заявил о победе России над Украиной
Сервис по изменениям автомобилей заработал на «Госуслугах»
Принятие студентами традиционных ценностей оценят через приложение
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
42
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны