Новый вид хищного динозавра мегараптора нашли в Аргентине

Палеонтологи нашли останки нового вида динозавра семейства мегарапторов — одного из главных хищников Южной Америки порядка 70 миллионов лет назад. В челюстях ящера ученые обнаружили кость крокодила.

Палеонтологи нашли в аргентинской провинции Чубут хорошо сохранившиеся части черепа, конечностей, ребер и позвонков динозавра. Новый вид назвали joaquinraptor casali, эти животные достигали семи метров в длину и весили более тонны, говорится в публикации журнала Nature Communications.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как выглядел самый большой динозавр

Семейство мегарапторов отличалось мощными передними конечностями с крупными когтями. Эти динозавры мало изучены из-за фрагментарности обнаруженных останков. Находка частично сочлененного скелета важна для реконструкции этого вида.

Ученые считают, что на момент гибели в возрасте около 19 лет динозавр еще не был взрослой особью. А найденная в челюстях кость крокодила проясняет его пищевое поведение.