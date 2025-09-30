Умер автор «Зурбагана» Юрий Чернавский

Заслуженный артист РСФСР, композитор Юрий Чернавский умер в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом в соцсетях сообщила семья музыканта.

«Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Чернавский родился в Тамбове в 1947 году. Будучи мультиинструменталистом, он начинал карьеру в оркестрах Олега Лундстрема и Леонида Утесова, а после в коллективе Муслима Магомаева. Сотрудничал с ВИА «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята», а в 1981 году основал собственную рок-группу «Динамик», в которой пел Владимир Кузьмин.

Композитор сотрудничал со многими звездами советской эстрады, написал музыку для «Зурбагана» Владимира Преснякова-младшего, «Маргариты» Валерия Леонтьева и ряда хитов Аллы Пугачевой и Михаила Боярского.

Творческое наследие Чернавского содержит саундтреки к более чем 20 мультфильмам, среди которых «Следствие ведут Колобки», а также к фильмам «Сезон чудес», «Выше радуги», «Повод» и «Асса».

В 1994 году Чернавский переехал в Голливуд, где вместе с сыном основал компанию LA 3D Motion.