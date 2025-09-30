НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер автор «Зурбагана» Юрий Чернавский

Источник:
Sibnet.ru
233 1
Юрий Чернавский
Фото: © @Yury G. Chernavsky

Заслуженный артист РСФСР, композитор Юрий Чернавский умер в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом в соцсетях сообщила семья музыканта.

«Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

Чернавский родился в Тамбове в 1947 году. Будучи мультиинструменталистом, он начинал карьеру в оркестрах Олега Лундстрема и Леонида Утесова, а после в коллективе Муслима Магомаева. Сотрудничал с ВИА «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята», а в 1981 году основал собственную рок-группу «Динамик», в которой пел Владимир Кузьмин.

Композитор сотрудничал со многими звездами советской эстрады, написал музыку для «Зурбагана» Владимира Преснякова-младшего, «Маргариты» Валерия Леонтьева и ряда хитов Аллы Пугачевой и Михаила Боярского.

Творческое наследие Чернавского содержит саундтреки к более чем 20 мультфильмам, среди которых «Следствие ведут Колобки», а также к фильмам «Сезон чудес», «Выше радуги», «Повод» и «Асса».

В 1994 году Чернавский переехал в Голливуд, где вместе с сыном основал компанию LA 3D Motion.

Еще по теме
Хиты Linkin Park превратили в колыбельные
Рэпер Xzibit объяснил, как залпом выпил бутылку водки
Элджей перепутал логотипы «Трактора» и «Сибири»
Выступление Shaman’a на «Интервидении» разочаровало Максима Фадеева
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Uynachalnica

"...от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую...

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

andrei703333

Басилашвили легенда кино, еще и разум в такие года не растерял, молодец

D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...