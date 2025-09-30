Нашлась вывезенная мошенниками в Мьянму россиянка

Посольство России в Мьянме при поддержке местных властей нашло россиянку, которую мошенники обманом вывезли с территории Таиланда для работы в колл-центр. Сейчас готовится ее экстрадиция на родину.

Правительство Мьянмы вместе с властями Таиланда с 2024 года активно ликвидируют мошеннические колл-центры, из которых освобождено около 10 тысяч человек, в том числе четверо россиян, сообщил ТАСС со ссылкой на консульский отдел российского диппредставительства в Мьянме.

Ранее Посол России в Таиланде Евгений Томихин рассказал, что неизвестные увезли гражданку России в Мьянму из Таиланда, вероятно для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. В Таиланд ее выманили обещанием работы моделью. Предложение работы она получила в телеграм-канале. Ее привезли в город Мьявади вблизи Таиланда, после чего она перестала выходить на связь.