Новые владельцы EA планируют экономить с помощью ИИ

Новые владельцы игрового издательства Electronic Arts намерены сделать ставку на внедрение технологий искусственного интеллекта, чтобы сократить расходы.

Стратегия новых собственников подразумевает активное использование ИИ для снижения операционных расходов и увеличения прибыли EA в ближайшие годы. Ожидается, что руководство будет более активно применять генеративные технологии для разработки игр, пишет Financial Times.

Приведет ли это к сокращению штата сотрудников: программистов, геймдизайнеров, сценаристов – пока неизвестно, однако опыт Microsoft показывает, что разработчикам есть чего опасаться.

Пресс-служба Electronic Arts накануне распространила релиз о готовящейся сделке по продаже издательства группе частных инвесторов. Cуверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и две частные инвесткомпании из США: Silver Lake Management и Affinity Partners приобретут EA за 55 миллиардов долларов.

«Сделка была одобрена Советом директоров EA, ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2027 финансового года», — говорится в релизе. Ожидается, что это ускорит реализацию стратегического видения EA по продвижению будущего развлечений.

Компания Electronic Arts была основана в 1982 году выходцем из Apple Трипом Хокинсом и на сегодняшний день является одним из гигантов игровой индустрии. Ей принадлежат 23 студии, разрабатывающие франшизы Battlefield, Need for Speed, The Sims, а также ряд популярных спортивных симуляторов (FC, NHL).