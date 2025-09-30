Сервис, позволяющий подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, заработал на «Госуслугах», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автовладельцы могут подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного ТС, а также на получение свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Цифровой сервис позволит гражданам подать заявление на получение данных услуг из дома, выбрав дату, время и место получения их результата.

«Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде», — отметила Волк в телеграм-канале

Сервис «Внесение изменений в конструкцию ТС» интегрирован в раздел портала «Госуслуги» «Транспорт. Права».

Там же дополнительно размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по ряду необходимых согласований и сбору документов о выполненных работах при внесении изменений в конструкцию автомобиля.