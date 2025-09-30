НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Сервис по изменениям автомобилей заработал на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
257 0

Сервис, позволяющий подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, заработал на «Госуслугах», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автовладельцы могут подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного ТС, а также на получение свидетельства о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Цифровой сервис позволит гражданам подать заявление на получение данных услуг из дома, выбрав дату, время и место получения их результата.

«Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде», — отметила Волк в телеграм-канале

Сервис «Внесение изменений в конструкцию ТС» интегрирован в раздел портала «Госуслуги» «Транспорт. Права».

Там же дополнительно размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по ряду необходимых согласований и сбору документов о выполненных работах при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Еще по теме
Сенатор начал гонения на праворульные автомобили
ВТБ запустил сервис оплаты проезда по дорогам
Новые правила освидетельствования на опьянение вступили в силу
Права и другие документы для водителей подорожали в два раза
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны