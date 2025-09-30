Истек срок ультиматума Израиля движению «Хамас»

Срок ультиматума Израиля движению «Хамас» о сложении оружия и освобождении заложников истек. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ждет одобрения США на удар по сектору Газа.

В пятницу, 26 сентября выступая на Генассамблее ООН, Нетаньяху потребовал немедленного освобождения заложников и сложения оружия в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.

«Сейчас я говорю вам: сложите оружие, отпустите мой народ, освободите заложников, все 48 человек, прямо сейчас. Если вы сделаете это, вы будете жить. Если нет, Израиль догонит и уничтожит всех вас», — заявил премьер Израиля.

В течение нескольких дней текст ультиматума транслировался через громкоговорители на границе с Газой.

По информации американских СМИ, Нетаньяху ожидает одобрение США на новую операцию израильской армии в секторе Газа. Конечной целью это операции может стать аннексия этой территории, пишет портал Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.