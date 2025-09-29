Стало известно об увольнении Кехмана с поста директора МХАТ

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман снят со своего поста, приказ подписала министр культуры Ольга Любимова.

«Прекратить действие трудового договора от 28.10.2021 N 01-281021-09.03-40 с руководителем государственного учреждения и освободить Кехмана Владимира Абрамовича от должности генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры. "Московский Художественный академический театр имени М. Горького" 29 сентября 2025 года», — говорится в приказе, опубликованном ТАСС.

В июле в отношении Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщали ТАСС и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Официально правоохранительные органы об обвинении директора театра не сообщали. По данным СМИ, у Кехмана накопились долги по кредитам на 17,8 млрд руб.

Кехман стал директором МХАТ им. М. Горького в октябре 2021 года. В начале 2022 года он объявил о начале ремонта старой сцены. Кехман также является худруком Михайловского театра.

В 2015 году Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета. Уже в марте 2016 года Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал его за незаконную реконструкцию.