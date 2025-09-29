Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года российских граждан на военную службу.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек», — сказано в тексте документа.

Этим же указом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.

Также федеральным министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств приказано обеспечить призыв на военную службу граждан РФ, принятых на работу в федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти.

Круглогодичный призыв принят в первом чтении