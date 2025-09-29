НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин подписал указ об осеннем призыве

Источник:
Sibnet.ru
312 2

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2025 года российских граждан на военную службу.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек», — сказано в тексте документа.

Этим же указом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.

Также федеральным министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств приказано обеспечить призыв на военную службу граждан РФ, принятых на работу в федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти.

Круглогодичный призыв принят в первом чтении

Еще по теме
Радиостанция «Судного дня» повторила звучавшее перед СВО сообщение
Минобороны расширит список запрещающих заключать контракт болезней
Осужденный за убийства лидер ОПГ из Читы сбежал из зоны СВО
Круглогодичный призыв принят в первом чтении
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Колоссальные подземные туннели нашли на Венере
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
38
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны