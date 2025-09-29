НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел новый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Источник:
Sibnet.ru
218 0
кадр из фильма "Простоквашино" (реж. Сарик Андреасян)
Фото: © «Атмосфера кино»

Фильма Сарика Андреасяна «Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского обзавелся новым трейлером. Почти четырехминутный ролик опубликовала пресс-служба кинокомпании братьев Андреасян.

Ролик открывается короткой речью почтальона Печкина в исполнении Ивана Охлобыстина, а затем знакомит зрителя с основными персонажами, в том числе с теми, которых не было в оригинальной истории.

Сюжет картины, судя по трейлеру, во многом повторяет историю, хорошо знакомую зрителям по серии советских мультфильмов. Главные роли в фильме исполнили Роман Панков, Лиза Моряк и Павел Прилучный. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а пса Шарика – Павел Деревянко.

«Простоквашино» выйдет в прокат 1 января 2026 года. Дистрибьютором фильма является компания «Атмосфера кино».




Еще по теме
«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона возглавила мировой кинопрокат
Джейсон Стэйтем вернется в боевике «Пчеловод 2»
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
«Вольга» показала дублированный тизер «Возвращения в Сайлент Хилл»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подписал указ об осеннем призыве
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
Венгрия призвала Украину отказаться от территорий в обмен на мир
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Самое обсуждаемое
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
24
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии