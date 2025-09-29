Вышел новый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Фильма Сарика Андреасяна «Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского обзавелся новым трейлером. Почти четырехминутный ролик опубликовала пресс-служба кинокомпании братьев Андреасян.

Ролик открывается короткой речью почтальона Печкина в исполнении Ивана Охлобыстина, а затем знакомит зрителя с основными персонажами, в том числе с теми, которых не было в оригинальной истории.

Сюжет картины, судя по трейлеру, во многом повторяет историю, хорошо знакомую зрителям по серии советских мультфильмов. Главные роли в фильме исполнили Роман Панков, Лиза Моряк и Павел Прилучный. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а пса Шарика – Павел Деревянко.

«Простоквашино» выйдет в прокат 1 января 2026 года. Дистрибьютором фильма является компания «Атмосфера кино».



