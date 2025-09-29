НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Венгрия призвала Украину отказаться от территорий в обмен на мир

Источник:
«Газета.ру»
290 4
Флаг Украины
Флаг Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

Государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.

«Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — приводит «Газета.ру» слова Мадьяра, сказанные им в ходе выступления перед студентами Парижского института политических исследований.

Мадьяр сравнил положение Украины с ситуацией в Венгрии в конце Первой мировой войны, когда у Будапешта было два варианта: «либо взяться за оружие, либо согласиться на условия мира, даже если это означало бы потерю двух третей территории страны».

Власти его страны в то время приняли единственное верное, хотя и тяжелое решение сохранить хотя бы треть территории Венгрии, и именно так, по его мнению, нужно поступить и президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил госсекретарь венгерского МИД.

Еще по теме
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
24
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии