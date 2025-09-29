Венгрия призвала Украину отказаться от территорий в обмен на мир

Государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.

«Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», — приводит «Газета.ру» слова Мадьяра, сказанные им в ходе выступления перед студентами Парижского института политических исследований.

Мадьяр сравнил положение Украины с ситуацией в Венгрии в конце Первой мировой войны, когда у Будапешта было два варианта: «либо взяться за оружие, либо согласиться на условия мира, даже если это означало бы потерю двух третей территории страны».

Власти его страны в то время приняли единственное верное, хотя и тяжелое решение сохранить хотя бы треть территории Венгрии, и именно так, по его мнению, нужно поступить и президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил госсекретарь венгерского МИД.