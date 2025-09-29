НАВЕРХ
Силуанов объяснил смысл повышения НДС

Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% позволит отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)», — сказал Силуанов в интервью ТАСС.

По его словам, выбор в качестве дополнительной меры «повышения стандартной ставки НДС с 20 до 22%» обусловлен наименее негативным влиянием на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

«С точки зрения изменения динамики потребительских цен данная мера будет иметь умеренный и ограниченный характер», — констатировал министр.

Минфин России предлагает увеличить стандартную ставку налога НДС с 20% до 22%, при этом сохранив льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров. Дополнительные доходы позволят укрепить бюджетную и финансовую систему, что уже в среднесрочной перспективе приведет к устойчивому снижению инфляционного тренда.

НДС — это косвенный налог. Его включают в стоимость товаров и услуг. Фактически налог платит конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет.

