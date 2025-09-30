Ученые обнаружили, что астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну, они предложили разрушить небесное тело с помощью ядерного оружия.

Международная группа ученых, в которой участвуют специалисты NASA, назвала два способа избежать столкновения астероида с Луной, которое может произойти через семь лет. Они предлагают изменить орбиту 2024 YR4 или разрушить астероид с помощью кинетического удара или ядерного взрыва.

Выбрать решение оптимально в конце 2028 года, когда астероид сблизится с Землей, говорится в публикации на платформе arxiv.org. Столкновение небесного тела с Луной ученые прогнозируют на 22 декабря 2032 года, его вероятность — 4%. Диаметр астероида около 60 метров.

В конце сентября ученые Московского физико-технического института отметили, что астероид не угрожает Земле и в самом худшем сценарии может повредить ее некоторые космические спутники.