НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найден ядерный способ защитить Луну от астероида

Источник:
arxiv.org
166 0

Ученые обнаружили, что астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну, они предложили разрушить небесное тело с помощью ядерного оружия.

Международная группа ученых, в которой участвуют специалисты NASA, назвала два способа избежать столкновения астероида с Луной, которое может произойти через семь лет. Они предлагают изменить орбиту 2024 YR4 или разрушить астероид с помощью кинетического удара или ядерного взрыва.

Выбрать решение оптимально в конце 2028 года, когда астероид сблизится с Землей, говорится в публикации на платформе arxiv.org. Столкновение небесного тела с Луной ученые прогнозируют на 22 декабря 2032 года, его вероятность — 4%. Диаметр астероида около 60 метров. 

В конце сентября ученые Московского физико-технического института отметили, что астероид не угрожает Земле и в самом худшем сценарии может повредить ее некоторые космические спутники.

Подземные тоннели нашли на Венере
Еще по теме
Астероид пролетел рядом с Землей
Россияне увидят 27 сентября уникальный дневной звездопад
Россияне увидят в небе комету C/2025 A6
Колоссальные подземные туннели нашли на Венере
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Обсуждение (0)
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны