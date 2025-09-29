НАВЕРХ
«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона возглавила мировой кинопрокат

кадр из фильма "Битва за битвой" (реж. Пол Томас Андерсон)
Фото: © Warner Bros.

Комедийный боевик «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо стал лидером мирового кинопроката по итогам первого уик-энда. За выходные новый фильм Пола Томаса Андерсона заработал 48,5 миллиона долларов.

Картина получила восторженные отзывы критиков (96% свежести на Rotten Tomatoes) и, по оценкам аналитиков, может окупить почти 200-миллионные затраты на производство и маркетинг, если достаточно долго задержится в прокате, пишет Variety.

Посмотревшие фильм в первый уик-энд зрители тоже остались довольны: рейтинг на IMDb 8,5 и 85% на Rotten Tomatoes. «Сарафанное радио», как ожидается, может помочь картине не только окупиться, но и принести прибыль, несмотря на продолжительность в 2 часа 41 одну минуту и рейтинг R.

«Битва за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне (Леонардо Ди Каприо), чью дочь похищает его давний враг (Шон Пенн). Главный герой вынужден обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы устранить угрозу и спасти ребенка.

В российских кинотеатрах фильм выйдет 2 октября в формате предсеансового обслуживания.

Лидером кинопроката в СНГ по итогам минувших выходных стала военная драма «Август» с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым. Фильм собрал почти 250 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес».

Вторую строчку занял «Дракула» Люка Бессона, собравший за третьи выходные в прокате 144,7 миллиона рублей. Третье место у экранизации романа Стивена Кинга «Долгая прогулка» — 67,6 миллиона рублей.

