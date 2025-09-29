Самый высокий мост в мире открыли в Китае. ФОТО

Самый высокий мост в мире — Гранд-Каньон Хуацзян — открылся в горной провинции Гуйчжоу. Он возвышается над рекой на 625 метров (выше, чем 200-этажный небоскреб).

Подвесной мост построен над рекой Бэйпаньцзян в ущелье Хуацзян, известном как «трещина Земли». Его длина — 2,89 километра, длина главного пролета — 1,42 километра, сообщает государственное агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти провинции.

Новая переправа значительно ускорила движение — если ранее дорога через ущелье занимала два часа, теперь путь сокращен до двух минут. Строительство объекта заняло три года.

Гуйчжоу называют «страной мостов» — здесь построено свыше 30 тысяч подобных объектов. До появления нового рекордсмена самым высоким считался другой мост через Бэйпаньцзян, расположенный примерно в 100 километрах. Его высота — 565,4 метра.