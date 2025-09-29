НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Самый высокий мост в мире открыли в Китае. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
278 3

Самый высокий мост в мире — Гранд-Каньон Хуацзян — открылся в горной провинции Гуйчжоу. Он возвышается над рекой на 625 метров (выше, чем 200-этажный небоскреб).

Подвесной мост построен над рекой Бэйпаньцзян в ущелье Хуацзян, известном как «трещина Земли». Его длина — 2,89 километра, длина главного пролета — 1,42 километра, сообщает государственное агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти провинции.

Новая переправа значительно ускорила движение — если ранее дорога через ущелье занимала два часа, теперь путь сокращен до двух минут. Строительство объекта заняло три года.

Гуйчжоу называют «страной мостов» — здесь построено свыше 30 тысяч подобных объектов. До появления нового рекордсмена самым высоким считался другой мост через Бэйпаньцзян, расположенный примерно в 100 километрах. Его высота — 565,4 метра.

Еще по теме
Россия с пониманием отнеслась к покупке Казахстаном локомотивов у США
«Росавтодор» предложил сделать все дороги платными
Польша откроет границу с Белоруссией
Аэропорт Краснодара примет первый рейс
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
«Конструкторское бюро» вернется в «Мир танков»
Животные устали: Новосибирский зоопарк после пожара
Обсуждение (3)
Картина дня
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии
Песков описал реакцию России на попытки атаковать Кремль
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
Самый высокий мост в мире открыли в Китае. ФОТО
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
30
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
28
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
23
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии