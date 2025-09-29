Осужденные за убийства члены банды спецназовцев отправились на СВО

Осужденный за 12 убийств бывший боец отряда «Витязь» Алексей Чеботарев отправился на СВО. Ранее контракт с Минобороны подписал другой участник преступной группировки, бывший полицейский Андрей Яхнев.

Чеботарев, осужденный к 15 годам лишения свободы за 12 убийств и два покушения подписал контракт с Минобороны менее, чем через месяц после вступления приговора в силу, пишет «Коммерсант». Он и находился под госзащитой и давал показания против сообщников. Благодаря ему задержали 18 человек.

Ходатайство третьего участника группы, бывшего сотрудника ФСБ Олега Михалева пока не удовлетворено, он тоже просится на фронт. Дела других фигурантов еще не рассмотрены судом. Всего по делу проходило более 50 человек.

Их жертвами стали глава правления директоров компании «Евротрансгаз» Тимофеем Пономаренко, советник главы Министерства путей сообщения Александр Фоминов, владелец фирмы по производству матрасов ОАО «Консул» Владимир Клюев с сыном и другие.