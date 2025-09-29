НАВЕРХ
Кремль анонсировал «крупное» выступление Путина

Источник:
Sibnet.ru
Президент РФ Владимир Путин на инаугурации 2024 года
Фото: © пресс-служба президента РФ

«Крупное» выступление запланировано у президента России Владимира Путина на начавшейся неделе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сообщим, какое и точно когда и где. Неделя будет интересной», — пообещал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что у Путина на неделе предстоят «международные контакты» и множество рабочих встреч в Кремле.

На прошлой неделе Песков анонсировал важные заявления Путина на совещании с постоянными членами Совбеза. Президент там сказал, что Россия готова ответить на любые возможные угрозы военной силой, но при этом готова после 5 февраля 2026 продолжить в течение года придерживаться ограничений по договору на СНВ.

Политика
