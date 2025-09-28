Победитель чемпионата по удержанию пивной кружки стоял почти 25 минут

Чемпионат по удержанию пивной кружки прошел в США, у мужчин победил Боб Шалак из Нью-Джерси — он держал кружку рекордные 24 минуты 14 секунд.

В женском финале победила Сидни Мок из Техаса с результатом 5 минут 20 секунд. Она поделилась с New York Post, что стремилась к рекордным семи минутам.

В чемпионате приняли участие 21 мужчина и 14 женщин, которые прошли отбор в различных барах. Участникам нужно было держать литровую кружку пива весом около 2,5 килограмма на вытянутой руке, не сгибая локоть и не проливая напиток. Кто продержится дольше всех — тот и победил.

В виде спорта, который называется штайнхолдинг, работают не только руки, но и плечи, спина, пресс и даже ноги. Участники признались, что, чем дольше держишь кружку, тем сильнее боль, и побеждает не всегда самый сильный, а тот, кто умеет терпеть и контролировать себя.

«Все говорят, что это затягивает. Может, и правда так. Спросите меня после пары кружек пива», — сказала одна из участниц New York Post.