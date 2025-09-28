Подсчитано число городов России с человеческими именами

Восемь городов в России носят человеческое имя, например, Артем, Владимир и Беслан, подсчитал Росстат.

Также в списке таких городов Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область), приводят РИА Новости данные Росреестра.

Всего в России существует свыше 350 населенных пунктов, которые названы человеческими именами, включая более мелкие. Значительная их часть находится в Татарстане и Башкирии.

«В Республике Татарстан 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан 35 деревень и сел», — отметил Росреестр.