Минобороны расширит список запрещающих заключать контракт болезней

Минобороны России предложило расширить список болезней, запрещающих заключить контракт при мобилизации. Сейчас таких недугов 26, ведомство хочет увеличить перечень до 35.

Список расширен за счет включения сахарного диабета в целом (а не только сахарного диабета I типа, как раньше), болезней и последствий травм и ожогов век, глаз.

Также добавлены пункты о вестибулярных расстройствах, стойком понижении слуха, болезни, аномалии и повреждения аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Помимо этого, согласно проекту, контракт не смогут заключить граждане с челюстно-лицевыми аномалиями.

Расширены пункты о деформации и дефектах кисти и пальцев, стопы, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей, наличии инородного тела в полости черепа и (или) веществе головного мозга.

Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На этот момент он находится на независимой антикоррупционной экспертизе.

