Новосибирский зоопарк расчистил сгоревшие вольеры

Источник:
Sibnet.ru
Зоопарк
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский зоопарк завершил работы по ликвидации последствий пожара в двух вольерах, в которых содержались копытные животные, сообщила пресс-служба учреждения.

«Все завалы разобраны — территория вольеров расчищена, поврежденные конструкции и мусор вывезены», — говорится в сообщении Новосибирского зоопарка в телеграм-канале.

Спасенные животные находятся под пристальным наблюдением ветеринаров. Их состояние стабильно, они получают необходимый уход и заботу.

Началась работа над проектированием реконструкции поврежденного комплекса.

Возгорание в Новосибирском зоопарке произошло поздно вечером 23 сентября. Предварительно, площадь пожара составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. 24 обитателя зоопарка были спасены, пятеро погибли. По данным прокуратуры, причиной стал «аварийный режим работы электрооборудования».

По предварительным данным, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Новые вольеры планируется построить к марту-апрелю 2026 года.

