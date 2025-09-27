НАВЕРХ
Астероид пролетел рядом с Землей

Астероид 2025 SU4
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Астероид 2025 SU4 диаметром два метра прошел мимо Земли на расстоянии около 20 тысяч километров, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра совсем близко от планеты, пройдя на расстоянии чуть более 20 тысяч километров (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS), сказано в сообщении.

2025 SU4 был впервые обнаружен менее чем за сутки до сближения.

Угроз для Земли в силу небольшого размера астероид не представлял, однако, в лишний раз продемонстрировал довольно высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе и возможность их внезапного появления в окрестностях планеты, отметили астрономы.

