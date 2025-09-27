НАВЕРХ
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
410 6

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об угрозе начала третьей мировой войны, если подтвердится информация о планах Киева провести операцию «под ложным флагом» в Румынии и Польше.

Сразу несколько венгерских СМИ ранее опубликовали информацию о планах президента Украины Владимира Зеленского провести диверсии в Румынии и Польше и обвинить в них Россию.

«Так, на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" — с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО. Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что, судя по имеющимся данным, план киевского режима состоит из нескольких пунктов:

  • отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских беспилотников;
  • оснастить их боевым поражающим элементом;
  • направить управляемые специалистами Украины беспилотники под видом «российских дронов» на транспортные узлы НАТО в Польше и Румынии;
  • провести дезинформационную кампанию в Европе, чтобы обвинить во всем Россию;
  • развязать вооруженный конфликт между Россией и НАТО.

По словам Захаровой, на Яворовский полигон Западной Украины уже завезены российские БПЛА «Герань».

Гляйвицкий инцидент стал поводом для вторжения Германии в Польшу . Вечером 31 августа 1939 года по приказу Гитлера группа сотрудников нацистской службы безопасности СД, переодевшись в польскую форму имитировала захват Польшей немецкой радиостанции в городе Гляйвице.

Тема: Военная операция на Украине
