Герои Пекина Петросян и Гуменник выступят на контрольных прокатах

Лидеры российского фигурного катания представят программы на сезон на контрольных прокатах, которые пройдут 27 и 28 сентября. На них выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник, недавно завоевавшие в Пекине квоты на участие в Олипиаде-2026.

В субботу, 27 сентября, участники покажут короткие программы. В воскресенье, 28 сентября, настанет время произвольных программ. Мероприятие из дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в полном объеме будет транслировать сайт Первого канала.

Среди участников заявлены одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба победили на квалификационном турнире в Пекине и ждут решения специальной комиссии Международного олимпийского комитета о допуске на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Контент для своих выступлений на контрольных прокатах Аделия и Пётр будут выбирать, исходя из своего состояния», — говорил РИА Новости президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

Список участников

Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Николай Угожаев.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.

Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Анна Щербакова/Егор Гончаров.