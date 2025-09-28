Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии

Парламентские выборы пройдут воскресенье, 28 сентября, в Молдавии. Борьба развернется между проевропейской правящей партией и силами, ориентирующимися на Россию.

Прозападные силы на выборах в парламент представляет правящую партия «Действие и солидарность» президента республики Майи Санду. По данным молдавской компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData), за нее готовы проголосовать 33,6% избирателей.

С небольшим отрывом к выборам вышел пророссийский Патриотический избирательный блок. За него намерены отдать голоса 33,9% избирателей, следует из опроса iData.

Ситуация, когда ориентированные на Россию левые выступают против прозападных правых, получая примерно равное число голосов внутри страны, традиционна для Молдавии.

Исход могут решить третьи силы. Речь идет о блоке «Альтернатива», за который, согласно опросам, готовы отдать голоса 9,8% избирателей и «Нашей партии» — 7,4%.