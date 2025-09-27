НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров выступит в ООН с докладом о «справедливом» мире

Источник:
Sibnet.ru
237 1
Глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН
Глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН
Фото: © UN News

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 27 сентября,  выступит в рамках недели высокого уровня на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров изложит ключевые подходы России к международным отношениям. Основное внимание будет уделено укреплению центральной роли ООН, а также выстраиванию межгосударственного диалога на принципах взаимного уважения, суверенного равенства, неделимой безопасности и создания недискриминационной экономической среды, сообщила пресс-служба МИД России.

Российская делегация намерена продвигать объединительную повестку дня. В ее основе лежит необходимость укрепления многополярного мирового порядка, достижение справедливого урегулирования международных конфликтов и развитие взаимодействия со странами глобального большинства, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Особый акцент будет сделан на том, что, несмотря на существующую критику, Организация Объединенных Наций остается единственным фундаментом современного мирового порядка, отметила пресс-служба МИД России.

Лавров объяснил появление в свитере «СССР»
Еще по теме
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»
Эмоциональный разговор Дональда и Мелании Трамп сняли на видео
Прекратить повышение зарплат и пенсий предложили в Туркмении
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
Эмоциональный разговор Дональда и Мелании Трамп сняли на видео
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
31
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
26
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
23
Зеленский посоветовал Кремлю знать, «где бомбоубежища»
18
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
13
Глава МИД Британии заявила о риске столкновения НАТО с Россией