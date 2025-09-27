Лавров выступит в ООН с докладом о «справедливом» мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 27 сентября, выступит в рамках недели высокого уровня на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров изложит ключевые подходы России к международным отношениям. Основное внимание будет уделено укреплению центральной роли ООН, а также выстраиванию межгосударственного диалога на принципах взаимного уважения, суверенного равенства, неделимой безопасности и создания недискриминационной экономической среды, сообщила пресс-служба МИД России.

Российская делегация намерена продвигать объединительную повестку дня. В ее основе лежит необходимость укрепления многополярного мирового порядка, достижение справедливого урегулирования международных конфликтов и развитие взаимодействия со странами глобального большинства, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Особый акцент будет сделан на том, что, несмотря на существующую критику, Организация Объединенных Наций остается единственным фундаментом современного мирового порядка, отметила пресс-служба МИД России.